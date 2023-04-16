У Херсонській області ліквідували 10 супротивників, зазначили в ОК "Південь".

На Херсонщині Сили оборони знищили 13 одиниць озброєння та техніки окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Зазначається, що українська авіація завдала два удари по зосередженню живої сили та техніки ворога в Каховському і Скадовському районах Херсонщини.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами, в результаті виконання вогневих завдань, вороже військо скорочене на 10 рашистів та 13 одиниць озброєння та техніки, серед яких два безпілотних розвідники, чотири артилерійські установки, танк Т-72 та ще шість одиниць автобронетехніки", - йдеться у повідомленні.

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Також знищено ще один спостережний пункт ворога на островах.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

У Генштабі ЗСУ повідомили вранці 16 квітня, що упродовж минулої доби російські загарбники продовжили намагатися наступати на таких напрямках: Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському. Захисники України відбили понад 60 атак ворога.

Супротивники на українській території зазнають дуже серйозних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати росіян 16 квітня вже становлять 182 тис. 070 осіб.

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