За добу знищено, зокрема, 10 ворожих артилерійських систем.

Втрати РФ в Україні за минулу добу зросли на сотні окупантів, та ліквідовано багато ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 182 тис. 070 осіб, з яких 520 ліквідовано минулої доби.

Крім того, ворог втратив: танків - 3 тис. 657 (4 за добу), бойових броньованих машин - 7 тис. 083 (10 за добу), артилерійських систем - 2 тис. 795 (10 за добу), реактивних систем залпового вогню - 538 (3 за добу), засобів ППО - 284 (1 за добу).

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Також ліквідовано 308 літаків (1 за добу), гелікоптерів - 293, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2 тис. 339, крилатих ракет - 911 , кораблів/катерів - 18, одиниць автомобільної техніки та автоцистерн - 5 тис. 658 (12 за добу), спеціальної техніки - 326 одиниць (2 за добу).

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 16 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники, попри втрати, продовжують намагатися наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. На цих напрямках українські воїни відбили понад 60 атак з боку супротивника.

Ворог на нашій території зазнає величезних втрат. Нагадаємо, станом на 15 квітня загальні втрати РФ в Україні становили 181 тис. 550 загарбників.

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