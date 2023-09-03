Загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 264 тис. 660 осіб.

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці знешкодили ще близько 600 російських загарбників. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 264 тис. 660 осіб.

Також росіяни втратили за добу 5 танків (загалом 4 тис. 476), 12 бойових броньованих машин (8 тис. 649), 22 артилерійські системи (5 тис. 582), 3 реактивні системи залпового вогню (739), 1 засіб протиповітряної оборони (502), 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 тис. 444), 59 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8 тис. 102) та 6 одиниць спецтехніки (841).

Не зазнала змін за добу кількість знищених українськими військовими літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 тис. 447, а також кораблі та катерів - 18.

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Сьогодні Росія вкотре атакувала Україну дронами

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські терористичні війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Одещини "Шахедами", масована дронова атака тривала понад 3,5 години.

Протиповітряна оборона знищила 22 з 25 дронів "Shahed-136/131", які ворог запустив з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Однак, на жаль, зафіксовані влучання в припортову інфрастурктуру. Попередньо відомо про двох постраждалих.

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