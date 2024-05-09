Сили оборони України за минулу добу відправили 1300 російських загарбників до пекла. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2024 року орієнтовно склали близько 478 тис 730 осіб
Також перетворено на металобрухт чимало ворожої техніки:
- 11 танків,
- 35 бойових броньованих машин
- 23 артилерійські системи
- 1 РСЗВ
- 1 засіб ППО
- 69 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 8 одиниць спеціальної техніки.
Крім того, знищено 47 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 41 крилату ракету.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, за даними військового експерта Олега Жданова, на кількох напрямках фронту в Україні ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, зупинивши просування російських військ. За його словами, тенденція йде до зниження бойової активності на всій лінії фронту. Жданов наголосив, що на Бахмутському напрямку - стабілізація фронту, на Авдіївському напрямку - ЗСУ зупинили просування російських військ, на Куп'янському напрямку - фронт стабілізовано і на сьогоднішній день противник там зупинений.