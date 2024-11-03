За минулу добу ліквідовано понад 1400 окупантів.

Українські сили оборони продовжують нищити російських окупантів, і загальна кількість втрат РФ у війні з Україною вже впритул наблизилась до значної "червоної" позначки. Так, за оновленими даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 699 тисяч 090 осіб, з них близько 1410 - за минулу добу.

Крім того, ЗСУ знищили також десятки одиниць ворожої техніки, зокрема, 12 танків, 36 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем.

Також було знищено 70 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 46 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

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Втрати Росії в Україні - новини

Як зазначав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, у жовтні російська армія встановила абсолютний рекорд втрат в особовому складі - 41 980. Крім того, у жовтні було встановлено абсолютний рекорд втрати ББМ російськими окупантами - 923.

Як прогнозує командир Центру розвідки міністерства оборони Естонії Антс Ківісельг, військові КНДР, якими Росія хоче посилити свою армію, не спричинять значних змін у війні, а лише зазнають великих втрат.

За словами Ківісельга, північнокорейські солдати зазвичай навчаються воювати в гірській місцевості, тому Україна для них - це незнайомий клімат та географія.

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