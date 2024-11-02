Там також зазначили, що розгортання північнокорейських сил не призведе до серйозних змін лінії фронту в найближчій перспективі.

Участь військових КНДР у війні в Україні не викличе суттєвих змін, вони лише зазнають великих втрат. Таку думку висловив командир Центру розвідки міністерства оборони Естонії Антс Ківісельг, передає ERR.

Він зазначив, що скоріш за все, північнокорейські військові прибули у РФ на початку жовтня, де пройшли підготовку в Східному військовому окрузі, яка тривала 2-4 тижні. Потім, за даними Ківісельга, почалося їхнє відправлення на війну в Україну, тому перші підрозділи з військовими КНДР мають опинитися на фронті найближчим часом.

За словами Ківісельга, північнокорейські солдати зазвичай навчаються воювати в гірській місцевості, тому Україна для них - це незнайомий клімат та географія.

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"Підготовка, яку вони проходять у РФ не надто високого рівня. Тож можна очікувати, що північнокорейські підрозділи зазнають значних втрат в Україні, ймовірно, ще більших, ніж росіяни", – спрогнозував Ківісельг і додав, що Північна Корея продовжить надсилати більше солдатів на війну.

Крім того, представник естонської розвідки зауважив, що розгортання північнокорейських сил не призведе до серйозних змін лінії фронту в найближчій перспективі. "Але, якщо додаткове розгортання продовжиться в Росії, де вони проходять підготовку, а потім прибувають на передову, у довгостроковій перспективі це, безумовно, може призвести до змін", - деталізував Ківісельг.

"Північна Корея пообіцяла РФ до 12 тис. військових, включаючи 500 офіцерів і трьох генералів. Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, проходитиме поетапно", – сказав Ківісельг.

Солдати КНДР в Україні

За даними західних ЗМІ, частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме. При цьому у Пентагоні заявили, що у РФ прибули близько 10 тис. військових з Північної Кореї.

У свою чергу президент США Джо Байден порадив Україні завдавати ударів по військах КНДР, якщо вони перетнуть її державний кордон з території РФ.

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