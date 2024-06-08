Минулої ночі Повітряні сили збили дев’ять "шахедів" і одну ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Сили оборони за минулу добу знищили ще понад 1200 російських окупантів, що прийшли з війною на нашу землю.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали понад 517 тис. (+1210 за добу) осіб.

Крім того, ЗСУ знищили чимало ворожої техніки:

Відео дня

танків – 7843 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9),

артилерійських систем / artillery systems – 13533 (+36)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10945 (+59),

крилатих ракет ‒ 2277 (+7),

засобів ППО ‒ 834 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18484 (+68)

спеціальної техніки ‒ 2248 (+10)

Також за час повномасштабного вторгнення РФ було знищено 1095 РСЗВ, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 28 кораблів/катерів, 1 підводний човен.

Також у Генштабі зазначили, що протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням шести ракет та 39 авіаційних ударів із застосуванням 52 КАБів, заділи 461 дрон-камікадзе.

Зокрема, у ніч на 8 червня ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області, здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ - РФ, мис Чауда – Крим.

"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні - що відомо

Раніше правитель РФ Володимир Путін заявив, що щомісяця в Україні гине близько 5 тисяч російських солдат. Враховуючи стандартне співвідношення поранених до вбитих як три до одного, то ще є 15 тисяч поранених щомісяця.

Хоча аналітики ISW не можуть точно підтвердити ці дані, ця кількість збігається з нижньою межею повідомлень України про втрати загарбників. Так, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк ще на початку травня заявляв, що російські війська щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч убитими і пораненими.

Вас також можуть зацікавити новини: