Йдеться про 5 тисяч загиблих та 15 тисяч поранених щомісяця.

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що окупаційна армія щомісяця втрачає в Україні 20 тисяч бойового солдатського складу. Ця цифра близька до кількості військовослужбовців, яких у РФ мобілізовують на війну кожного місяця.

Як повідомляє ISW, Путін припустив, що щомісяця в Україні гине близько 5 тисяч російських солдат. Враховуючи стандартне співвідношення поранених до вбитих як три до одного, то ще є 15 тисяч поранених щомісяця.

Хоча аналітики не можуть точно підтвердити ці дані, ця кількість збігається з нижньою межею повідомлень України про втрати загарбників. Так, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк ще на початку травня заявляв, що російські війська щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч убитими і пораненими.

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В середині січня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький стверджував, що Росія вербує близько 30 тисяч осіб на місяць. Цю ж цифру озвучував у квітні очільник московського Центру аналізу стратегій і технологій, член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони РФ Руслан Пухов.

За словами експертів ISW, російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні запланованого наступу влітку 2024 року. Крім того, невідомо, чи вдалося Міноборони Росії продовжити вказані темпи мобілізації.

Як зазначили аналітики, за останні кілька місяців росіяни створили більш стійкий апарат генерації сил для поточних наступальних операцій й почали активніше формувати резерви оперативного і стратегічного рівня. У цей час вони використовували свою ініціативу на всьому фронту для диктування темпу бойових дій, який би спричиняв втрати на рівні новостворених сил.

"Це дозволило російським військам негайно поповнювати втрати на фронті та підтримувати загальний темп наступу в Україні. Водночас такі дії запровадили обмеження щодо того, до якої міри російські війська можуть інтенсифікувати наступальні дії на кожному окремо взятому напрямку", - пояснюють в Інституті вивчення війни.

Аналітики додають, що незначна кількість додаткових новостворених сил, які не одразу відправилися як підкріплення, дозволила окупантам поступово сформувати оперативні резерви. На початку травня генерал-лейтенант Павлюк повідомив, що загарбники планують підготувати ще близько 100 тисяч військових для участі в наступах у червні та липні цього року, а до кінця 2024 року підготувати ще 300 тисяч.

"ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, погано підготовлені і оснащені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо українські сили матимуть засоби для захисту", - підсумували експерти.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв Генштаб, Росія втратила в Україні вже близько 515 тисяч солдат.

У перший рік війни в Україні понад півмільйона російських чоловіків було визнано інвалідами, згідно з офіційними даними, що натякає на важкі наслідки вторгнення. Кремль приховує кількість загиблих, але статистика соціального забезпечення країни свідчить про величезну кількість поранених.

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