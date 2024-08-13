Загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 593 тис. 160 чоловік.
Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 160 російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Також уражено чимало техніки противника, зокрема:
- танків ‒ 8 тис. 455 (+5 одиниць за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 16 тис. 385 (+17) од;
- артилерійських систем – 16 тис. 764 (+36) од;
- засоби ППО ‒ 920 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 тис. 491 (+19);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 тис. 649 (+59) од;
- спеціальна техніка ‒ 2 тис. 806 (+5).
Війна в Україні: новини
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Курська кампанія України - ключовий моментом у війні з Росією, що здатен змінити її траєкторію. Так, на думку аналітиків, при вторгненні до Курської області Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи недостатню готовність РФ у прикордонних районах.
В ISW вважають, що Україна може виграти від того факту, що російські війська місяцями атакували майже по всій лінії фронту, а не будували великі укріплення в тиловій частині. Аналітики констатували, що Україна може відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрнаступальних операцій замість того, щоб завдати одного вирішального удару.