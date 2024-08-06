Загарбники здійснили 26 атак на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку Збройні сили України минулої доби відбили 41 штурм російських окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, минулої доби по всьому фронту було зафіксовано 133 бойові зіткнення, третина з яких - на Покровському напрямку.

"Вчора російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних (десять ракет), 50 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 64 КАБ) та 752 удари дронами-камікадзе, здійснив 4816 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 114 з них - із РСЗВ", - зауважили у ГШ.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ударів по двох пунктах управління безпілотниками, двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також ще по одному важливому об’єкту ворога.

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"На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції українських підрозділів, а на Лиманському ЗСУ відбили 10 атак окупантів.

Також на Сіверському напрямку Силами оборони було відбито 13 штурмових дій, а на Краматорському наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

Крім того, на Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 ворожий штурм. Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області", - повідомили у Генштабі.

Водночас на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

"На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Водяного та Роздольного Донецької області. На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботине, противник успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили шість атак противника на наші позиції.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 6 серпня, Генштаб поінформував, що загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 585 тис. 140 (+1050 за добу) осіб.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 421 (+4) танк, 16 тис. 294 (+8) бойові броньовані машини, 16 тис. 384 (+39) артилерійські системи та 1 тис. 138 реактивних систем залпового вогню.

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