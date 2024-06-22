Сили оборони України продовжують завдавати помітних втрат окупантам – за минулу добу було ліквідовано ще 1170 російських військових. За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабної війни орієнтовно становлять 533 090 особового складу.
Крім того, окупанти продовжують активно втрачати в Україні свою військову техніку, зокрема знищено:
- танків ‒ 8009 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11);
- артилерійських систем – 14188 (+28);
- РСЗВ – 1106 (+0);
- засобів ППО ‒ 861 (+0);
- літаків – 359 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15);
- крилатих ракет ‒ 2302 (+4);
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0);
- підводних човнів - 1 (+0).
Крім того, українські Сили оборони протягом минулої доби знищили 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
Сьогодні вночі РФ атакувала Україну
Як повідомляє Укренерго, атаковано об’єкти оператора системи передачі у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доставлено до лікарні.
А на на Івано-Франківщині внаслідок удару по навчальному закладу, сталася пожежа.