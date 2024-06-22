ЗСУ продовжують нищити російських окупантів / фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Сили оборони України продовжують завдавати помітних втрат окупантам – за минулу добу було ліквідовано ще 1170 російських військових. За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабної війни орієнтовно становлять 533 090 особового складу.

Крім того, окупанти продовжують активно втрачати в Україні свою військову техніку, зокрема знищено:

  • танків ‒ 8009 (+8);
  • бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11);
  • артилерійських систем –  14188 (+28);
  • РСЗВ – 1106 (+0);
  • засобів ППО ‒ 861 (+0);
  • літаків – 359 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15);
  • крилатих ракет ‒ 2302 (+4);
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0);
  • підводних човнів - 1 (+0).

Крім того, українські Сили оборони протягом минулої доби знищили 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн 2 одиниці спеціальної техніки ворога.

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Як повідомляє Укренерго, атаковано об’єкти оператора системи передачі у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доставлено до лікарні.

А на на Івано-Франківщині внаслідок удару по  навчальному закладу, сталася пожежа.

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