Також знищено 8 танків та майже три десятки артилерійських систем.

Сили оборони України продовжують завдавати помітних втрат окупантам – за минулу добу було ліквідовано ще 1170 російських військових. За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабної війни орієнтовно становлять 533 090 особового складу.

Крім того, окупанти продовжують активно втрачати в Україні свою військову техніку, зокрема знищено:

танків ‒ 8009 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11);

артилерійських систем – 14188 (+28);

РСЗВ – 1106 (+0);

засобів ППО ‒ 861 (+0);

літаків – 359 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15);

крилатих ракет ‒ 2302 (+4);

кораблів/катерів ‒ 28 (+0);

підводних човнів - 1 (+0).

Крім того, українські Сили оборони протягом минулої доби знищили 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн 2 одиниці спеціальної техніки ворога.

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Сьогодні вночі РФ атакувала Україну

Як повідомляє Укренерго, атаковано об’єкти оператора системи передачі у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доставлено до лікарні.

А на на Івано-Франківщині внаслідок удару по навчальному закладу, сталася пожежа.

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