Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами / фото ДСНС України

Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, є влучання по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Укренерго, атаковано об’єкти оператора системи передачі у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доставлено до лікарні.

Також за даними Міненерго, під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. 

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Наслідки ракетної атаки по областях - що відомо

Як повідомив голова Львівської ОДАМаксим Козицький, ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа.

Крім того, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що у повітряному просторі області були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. За його словами, постраждалих немає.

А як повідомив міський голова Івано-ФранківськаРуслан Марцінків, у місті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, там повибивало вікна.

Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині внаслідок удару по  навчальному закладу, сталася пожежа

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Фото Наслідки російської атаки 22 червня 2024
Фото Наслідки російської атаки 22 червня 2024
Фото Наслідки російської атаки 22 червня 2024
Фото Наслідки російської атаки 22 червня 2024
Фото Наслідки російської атаки 22 червня 2024
Фото Наслідки російської атаки 22 червня 2024
Фото Наслідки російської атаки 22 червня 2024

Атака РФ по Україні - що відомо

21 червня по всій Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу через зліт російського надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К та загрозу ударів "Кинджалами".

Вночі військові повідомили про зліт чотирьох бортів з авіабази Оленья. Паралельно країна опинилася під атакою російських безпілотних літальних апаратів типу "Shahed". Відбої повітряної тривоги по країні почались лише близько 5 години ранку.

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