Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, а на Івано-Франківщині по території цивільного навчального закладу.

Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, є влучання по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Укренерго, атаковано об’єкти оператора системи передачі у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доставлено до лікарні.

Також за даними Міненерго, під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.

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Наслідки ракетної атаки по областях - що відомо

Як повідомив голова Львівської ОДАМаксим Козицький, ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа.

Крім того, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що у повітряному просторі області були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. За його словами, постраждалих немає.

А як повідомив міський голова Івано-ФранківськаРуслан Марцінків, у місті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, там повибивало вікна.

Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині внаслідок удару по навчальному закладу, сталася пожежа

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні - що відомо

21 червня по всій Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу через зліт російського надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К та загрозу ударів "Кинджалами".

Вночі військові повідомили про зліт чотирьох бортів з авіабази Оленья. Паралельно країна опинилася під атакою російських безпілотних літальних апаратів типу "Shahed". Відбої повітряної тривоги по країні почались лише близько 5 години ранку.

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