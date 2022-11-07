Він припускає, що губернатору з Москви наказали брехати.

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова губернатора Примор'я РФ Олега Кожем'яко про втрати російської армії на Донбасі.

У своєму відеозверненні президента звинуватив губернатора у брехні за наказом з Москви.

"І деякі з російських військових все ж задумалися про те, що відбувається. Вони "поскаржилися" губернатору свого регіону - Приморського краю - на колосальні втрати. А губернатор цей, товариш Кожем'яко, у відповідь передбачувано збрехав: каже, що втрати "далеко не такі". От не такі... А які? Від Владивостока до Павлівки Донецької області більше 9 тисяч кілометрів. Але він упевнений, що втрати "не такі". Губернатору, напевно, звідти краще видно, як і скільки відправляють на забій військових з його регіону. Або йому просто наказали брехати. З Москви наказали. Ось так тисячі кілометрів долає наказ брехати про російські втрати", - сказав Зеленський.

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"І навіть тіла більшості з цих убитих назад в який-небудь Владивосток не привезуть. Але я впевнений, що губернатор Кожем'яко вийде і пояснить, чому не всі доїхали, не всі повернулися з тих "не таких". Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою. І не в Телеграмі, а публічним. Не скаргами, а жорстким протестом. Не десь там під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто в Москві", - зазначив президент.

Інший варіант, зазначив Зеленський, це здачею в український полон, "так теж можна вижити".

Втрати Росії в Україні

Раніше російські ЗМІ повідомили, що окупанти з Примор'я, які воюють в Донецькій області, поскаржилися губернатору Кожем'яко на командування. У їхньому листі йшлося про сотні загиблих і поранених за 4 дні.

Кожем'яко попросив прокуратуру перевірити інформацію військовослужбовців і допустив, що це нібито "вкидання з боку українських спецслужб".

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