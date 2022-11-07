Все це сталося внаслідок "незрозумілого наступу".

Морпіхи з Примор'я, що воюють на Донеччині, поскаржилися губернатору Олегу Кожем'яку на командування. У їхньому листі йдеться про сотні загиблих та поранених за 4 дні.

Про цей лист-скаргу раніше повідомляли російські пропагандисти, зокрема Олександр Сладков, але конкретних чисел не називали. Текст листа без купюр опублікував Телеграм-канал Grey Zone.

У листі морпіхи зазначають, що за чотири дні втратили "близько 300 осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти" під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка під Вугледаром у Донецькій області.

Відео дня

Їхні командири – "генерал Мурадов та його корефан-земляк Ахмедов" – спланували наступ, щоб перший "заробив бонуси перед начальником Генштабу" Валерієм Герасимовим, а другий отримав звання Героя Росії. "Їм начхати на все, аби показати себе. Вони людей називають м'ясом", - йдеться у листі.

Втім, наступ росіян не вдався. Українські воїни вдало ліквідовують окупантів. Російські морпіхи просять Кожем'яко звернутись до Путіна з проханням надіслати "незалежну", не пов'язану з міністерством оборони комісію.

Ситуація у Вугледарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що окупанти намагаються оточити українських військових біля Вугледара Донецької області, проте зазнають великих втрат.

Вчора про величезні втрати заявив російський пропагандист Олександр Сладков, який вважає себе "воєнкором". За його словами, ситуація у Павлівці "важка", а морпіхи 155 бригади написали листа губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку.

"Великі втрати, неможливість донести до вищого керівництва інформацію про наші високі марні втрати в людях і техніці... Про ситуацію в Павлівці нагору товкмачать вже кілька днів, а кров все ллється і ллється", - заявив пропагандист.

Вас також можуть зацікавити новини: