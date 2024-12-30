Шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області українські розвідники разом з ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдано по об’єкту ракетного удару. В результаті, штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

Операції ГУР - новини

Нагадаємо, 29 грудня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на окупованій території Донеччини знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фєнікс", який використовують російські загарбники.

Раніше співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області. Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали удару з HIMARS. Після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: