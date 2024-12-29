Через пожежу в РФ поплавилося обладнання для стільникового зв’язку.

На окупованій території Донеччини знищено телекомунікаційне обладнання росіян. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фєнікс", який використовують російські загарбники", - розповіли розвідники.

Окрім того, як йдеться у повідомленні, через пожежу, яка сталася на території Ленінградської області РФ, поплавилося обладнання для стільникового зв’язку. Також зруйноване вогнем три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області держави-агресора.

"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється", - наголошують у ГУР.

Операції ГУР - інші новини

Раніше українські розвідники провели успішну операцію зі знищення російських офіцерів та їхньої техніки. Зазначається, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області. Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

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