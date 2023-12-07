Українські захисники утримують та зміцнюють свої позиції на лівобережжі Дніпра, ліквідовано десятки окупантів.

На Херсонщині Збройні сили України знищили зенітний ракетний комплекс "Оса" та багато іншої техніки російських загарбників.

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України. "Окупанти намагалися замаскувати ЗРК "Оса" в лісах Херсонщини. Попри намагання окупантів замаскувати свою "Осу", зенітний ракетний комплекс тактичної ланки, аеророзвідники 11-й бригади ім. Михайла Грушевського військову техніку виявили і "вжалили", - розповіли у пресслужбі.

Гвардійці також оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення російського ЗРК.

У пресслужбі Сил оборони півдня України повідомили, що ЗСУ утримують та зміцнюють свої позиції на лівобережжі Дніпра. За минулу добу було ліквідовано 40 окупантів. Також знищено міномет, 15 одиниць автобронетехніки, склад боєприпасів та спостережний пункт.

Також зазначається, що у Чорному морі наразі перебуває 8 російських кораблів, один чергує в Азовському морі. Хоча вже не штормить, але ракетоносії заведені в пункти базування.

Водночас стало відомо, що протягом доби (з 7:00 до 7:00) росіяни завдали чотири авіаційних удари із застосуванням 28 керованих авіабомб з акцентом на Кринки та лівий берег.

"Окупанти двічі застосували FPV-дрони, а також скинули з БпЛА різних модифікацій 11 осколкових боєприпасів по населених пунктах Михайлівка та Кізомис Херсонської області. Тоді жертв серед населення вдалося уникнути. Пошкоджено приватний будинок та цивільні автівки", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу відбулось 11 обстрілів населених пунктів: саме на Херсоні війська ворога зосередились максимально - 10 обстрілів. Окрім того, під обстрілами перебували жителі селища Шляхове що на Херсонщині. Ворог продовжував тероризувати й Миколаївщину, обстрілюючи акваторію Очаківської громади. Внаслідок вогневого впливу та злочинних дій ворога пошкоджено адміністративну будівлю, дві багатоповерхівки, майже десяток приватних будинків, газогін та близько 10 цивільних автомобілів.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні на Херсонському напрямку ЗСУ знищили багато російської техніки та ліквідували майже півсотні окупантів.

Війська РФ намагаються ущільнити оборону та тиск бомбардуваннями з використанням керованих авіаційних бомб різної потужності, однак Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпрата завдають ударів по позиціях і по тилах росіян.

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