Ворог намагається ущільнити оборону та тиск бомбардуваннями з використанням КАБ.

На Херсонському ЗСУ знищили багато техніки ворога та ліквідували майже півсотні окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

Йдеться, що у цій зоні відповідальності ворог намагається ущільнити оборону та тиск бомбардуваннями з використанням керованих авіаційних бомб різної потужності. Водночас ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, результативно працюють контрбатарейно, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника", - розповіли у ЗСУ.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано 47 окупантів. Виведено з ладу два танки, три БМП, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артилерійську установку, шість гармат, міномет, антенну систему станції радіоелектронної боротьби.

Також знищено розвідувальний БпЛА "Зала", три розвідувальні БпЛА "Мерлин-ВР", 10 одиниць автобронетехніки, човен та 8 спостережних пунктів й ще один пункт управління БпЛА.

Повідомляється, що у Чорному морі на чергування чотири три бойових кораблі ворожого флоту, один - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Окупанти продовжують тероризувати тактичною авіацією шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі, скидаючи вибухові предмети по ймовірному маршруту руху цивільних суден. За минулу добу зафіксовано три таких скиди.

"Але силам протиповітряної оборони вдалось збити ворожий бомбардувальник Су-24М", - нагадали у пресслужбі.

Також йдеться, що протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб по населених пунктах Кринки, Тягинка, Львове.

"Окупанти продовжують активно застосовувати ударні дрони як в рамках масованих нічних атак, так і вдень поодинокими БпЛА "Ланцет", FPV-дронами, яких за добу нарахували 8. Також по населених пунктах Херсонщини відбулись скиди з БпЛА різних модифікацій 16 осколкових боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу росіяни з лівого берега здійснили 11 обстрілів населених пунктів. Тільки по Херсону гатили 7 разів, обстріляні Берислав, Ромашкове, Велетенське на Херсонщині та акваторія Очаківської громади на Миколаївщині.

Внаслідок дій ворога загинуло 3 цивільних, 7 - поранено, з них 4 медичних працівники. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватні будинки, будівлю медичної установи, службові автівки поліції й звичайні цивільні автомобілі.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прикордонники знешкодили дрони-вбивці, якими противник атакував ЗСУ. Зокрема, на Запорізькому напрямку знищили антидроновими рушницями п’ять дронів-камікадзе, які були споряджені вибухівкою. Прикордонники виявили їх ще на підльоті - чотири безпілотники, завдяки майстерності військових, пішли в круте піке, ще один "присів" на дерево.

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