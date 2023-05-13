Ліквідовані, зокрема, 12 ворожих бойових броньованих машин, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати РФ в Україні зросли на сотні окупантів та перетнули чергову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 198 тисяч осіб.

За добу українські воїни ліквідували 590 супротивників, і загальні втрати ворога підскочили до 198260 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройнсих сил України на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, ліквідовано чимало ворожої техніки, у тому числі 12 бойових броньованих машин, шість танків, 27 артилерійських систем, дві реактивних системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дев'ять одиниць спецтехніки.

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Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються наступати на Донбасі й зазнають втрат. Вранці 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники упродовж минулої доби майже 50 разів атакували наших захисниць та захисників на таких напрямках - Авдіївському, Бахмутському, Лиманському й Мар'їнському.

Загальні втрати РФ в Україні на 12 травня становили близько 197 670 окупантів. Упродовж 11 числа були знищені 750 російських загарбників.

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