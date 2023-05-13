Росіяни проявляють активність на чотирьох напрямках, особливо важко в Бахмуті та Мар'їнці.

За вчорашній день ЗСУ відбили 47 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомляє український Генштаб в ранковому зведенні.

Відзначається, що в епіцентрі бойових дій протягом останньої доби залишалися міста Бахмут і Мар'їнка.

Так, на Бахмутському напрямку противник безперервно атакував в межах міста Бахмут і безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Оріхове-Василівка, Григорівка і Ступочки. У свою чергу бої за Мар'їнку теж тривали в межах самого міста Мар'їнка і безпосередній близькості від нього.

Відео дня

На Авдіївському та Лиманському напрямках противник також атакував, але сьогодні Генштаб не уточнив локації, де наступали росіяни.

Ситуація на фронті - останні новини

Інститут вивчення війни підтвердив просування ВСУ на північний захід від Бахмута. У Мережі вже з'явилися відео, які вдалося геолокувати і тим самим підтвердити зміну ситуації. Раніше українські війська досягли значущого тактичного успіху на південному фланзі Бахмутського фронту.

За даними української розвідки, зараз російських військових відпускають у відпустки з фронту тільки за гроші. Так, у перехопленій розмові з дружиною російський окупант каже, що така відпустка може коштувати 100 тисяч, і обурюється ситуацією на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: