Вороги, зокрема, втратили ще один гелікоптер, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії в Україні за добу, 19 червня, різко зросли й тепер становлять понад 221 тисячу загарбників.

Упродовж минулої доби ліквідовані 1 010 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять 221 460 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, також за добу були знищені 5 одиниць ворожої спецтехніки, 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 крилаті ракети, 10 дронів оперативно-тактичного рівня.

Крім того, ліквідовані 1 гелікоптер, 2 засоби протиповітряної оборони, 4 реактивні системи залпового вогню, 23 артилерійські системи, 15 бойових броньованих машин і 8 танків.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 20 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що важкі бої з росіянами тривають на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. Упродовж минулої доби на сході супротивники намагалися наступати, але не мали успіхів, відбулося 45 бойових зіткнень. За даними Генштабу, вороги обороняються на двох напрямках - Херсонському та Запорізькому.

Варто зазначити, що РФ вже зазнала колосальних втрат на нашій землі. Втрати Росії в Україні на 19 червня становили приблизно 220 тисяч 450 осіб.

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