Росіяни обороняються на двох напрямках, зазначили у Генштабі.

В Україні на чотирьох напрямках тривають важкі бої з російськими загарбниками - ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Упродовж минулої доби на цих напрямках відбулось 45 бойових зіткнень, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України за підсумками минулої доби, 19 червня. У Генштабі зазначають, що на Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, але марно.

Також на Бахмутському напрямку супротивник марно намагався проводити наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Російські окупанти на Авдіївському напрямку проводили наступальні дії біля Авдіївки, але нічого не домоглися.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. На Шахтарському напрямку окупанти наступали у напрямку Новомихайлівки, але не мали успіхів.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Війна в Україні - останні новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW) минулої доби, 19 червня, Збройні сили України просунулися в районі Бахмута і в Запорізькій області. Вели контрнаступ мінімум на трьох ділянках лінії фронту і домоглися успіхів.

Аналітики зазначили, що українські війська продовжували атаки на північний захід, південний захід і просувалися на північному сході від Бахмута.

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