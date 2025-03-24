Втрати росіян в Україні за три місяці: у 3 штурмовій оцінили масштаби

Жорін зазначив, що за цей час "росіяни влаштували безкінечний конвеєр мʼясних атак.

На війні в Україні росіяни за 3 місяці цього року вбили більше своїх людей, ніж за весь 2022 рік.

Про це сказав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Максим Жорін. Він зауважив, що не знає, на скільки ці цифри точні, але це співвідношення, навіть за "власним відчуттям, дуже схоже на правду".

"Ці місяці русаки влаштували безкінечний конвеєр. Зокрема, на нашому Харківському напрямку за добу було по 20-25 штурмів. В ході яких майже всі штурмовики зі сторони гинули або отримували поранення. Тобто самі виснажили свої підрозділи в мʼясних атаках, які на нашій ділянці відповідальності ще й абсолютно не приносили їм результату", - розповів про ситуацію Жорін.

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При цьому він зазначив, що останнім часом інтенсивність наступальних дій ворога значно знизилась. "Зараз не вивозять такої динаміки. При цьому, ми навіть змогли контратакувати та отримати більш вигідне тактичне положення", сказав Жорін.

Інші заяви Жоріна про війну

13 березня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін сказав, що росіяни не зупиняють штурмових дій, попри переговори про перемир’я. Водночас, і окупанти, і ЗСУ виснажилися за понад три роки війни. Він додав, що хоча розмови про перемир’я тепер ведуться офіційно на найвищих рівнях, військовим важко зрозуміти технічні деталі припинення вогню. Жорін сказав, що Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, але військові не бачать, як таке перемирʼя зараз можна забезпечити.

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