Офіцер прокоментував наслідки призупинення американської допомоги.

Росіяни не зупиняють штурмових дій, попри переговори про перемир’я. Водночас, і окупанти, і Сили Оборони України виснажилися за понад три роки війни. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Очевидно, що усім сторонам не завадила би якась перерва - і нам, і ворогові вона теж потрібна. Але як вона буде використана і реалізована ця перерва на полі бою - складно уявити", - сказав офіцер.

За його словами, хоч розмови про перемир’я тепер ведуться офіційно на найвищих рівнях, військовим важко зрозуміти технічні деталі припинення вогню.

Відео дня

"Контроль за цим (припиненням вогню - УНІАН) - як він буде відбуватися? Дуже багато запитань до того, як це буде втілюватися в життя", - заявив Жорін.

Водночас, офіцер прокоментував наслідки призупинення американської допомоги. Він стверджує, що якщо обмеження розвідданими було, то воно було частковим. Захисник додав:

"Якщо ми говоримо про постачання техніки, озброєння, то на сьогодні на фронті надзвичайно важливим є не сама техніка. Надання технологій є важливішим, ніж якийсь танк, який все менше бере пряму участь в бойових діях".

Перемир’я в Україні - думка військових

Росіяни можуть не зупинитися на фронті під тиском перемовин. Але їх можуть зупинити Сили оборони України. Таку думку висловив Роман Бабай, командир взводу НРК 3-ї окремої штурмової бригади.

"Не один рік ми показуємо, що ми вміємо і ми це зробимо. Серед побратимів інших розмов і немає. Ми розуміємо, що відбувається, ми знаємо, для чого ми тут знаходимося і ми знаємо, що маємо робити. Про такі глобальні речі - думати, чи не думати. Ми краще показуватимемо та робитимемо", - сказав військовий.

Вас також можуть зацікавити новини: