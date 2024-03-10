У нього залишилися дружина та маленький син.

На війні в Україні загинув майор Повітряних сил Збройних сил України Андрій Ткаченко, пілоту було 33 роки.

Про загибель військовослужбовця повідомляється на сторінці Самбірського Пласту у соціальній мережі Facebook. У 2014 році він виконував бойові завдання в зоні АТО і ООС, після початку повномасштабної війни воював не лише на сході, а й на півдні країни.

Він загинув 8 березня, виконуючи бойове завдання у небі Донецької області. У нього залишилися дружина та маленький син.

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"Поховання відбудеться в Івано-Франківську, де загиблий проживав зі сім’єю. Про день і час повідомимо додатково. Вічна пам’ять і слава Герою, пластунові-військовику Андрію Ткаченку, який віддав життя в обороні України", - йдеться у повідмоленні.

Що відомо про Андрія Ткаченка:

Чоловік народився у Самборі 10 грудня 1990 року. Він захоплювався спортом, а також відвідував драматичний гурток і комп’ютерну школу. Здобув ступінь пластуна-розвідувача, а вже за кілька років захопився авіацією.

У 2008 році Ткаченко став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. За рік здійснив перші самостійні польоти на Л-39. Також він був досвідченим у стрибках із парашутом.

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