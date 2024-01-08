Про це повідомляють у мережі.

У мережі повідомили про загибель українського пілота бойового літака МіГ-29 Владислава "Blue Helmet".

Євгенія Нестеренко опубліковала в Instagram допис в його пам'ять. "Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком в світі. І не тільки в моєму. Мені так багато твоїх знайомих кажуть, що ти найкращий. Тебе справді всі дуже люблять", - написала дівчина.

Українському пілоту було 23 роки. "Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… Я зроблю все, щоб винні були покарані!" - додала вона.

Український льотчик Вадим "Karaya" Ворошилов написав у Instagram що йому бракує слів, щоб висловити всі свої думки. "Тільки 23 роки. Він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої Держави. Україна втрачає найкращих своїх синів", - додав він.

Загибель українських пілотів:

Нагадаємо, що у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.

Внаслідок цієї аварії загинули три пілоти Повітряних Сил Збройних сил України. Серед загиблих був відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації "JUICE". Почалося розслідування обставин інциденту.

Вас також можуть зацікавити новини: