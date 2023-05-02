Ця інформація ускладнить життя українцям, каже чиновник.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі відмовився надати інформацію про втрати України у війні, розв'язаній Росією, пише CNN.

Чиновник Білого дома наголосив, що США ніколи не надавали такої інформації і не збираються.

"Українці тут жертви, Росія — агресор, і я просто не збираюся викладати у відкритий доступ інформацію, яка знову ж таки ускладнить життя українцям. Мені не потрібно дотримуватися того самого почуття ввічливості щодо росіян — я цього не робив і не збираюся зараз починати", – додав він.

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Посадовець наголосив, що згодом Україна матиме ухвалити рішення остаточно розсекретити інформацію та оприлюднити дані про свої втрати.

Водночас чиновник зазначив, що, за оцінкою США, яка базується на даних розвідки, втрати РФ за зиму сягнули 100 тисяч військових, з яких 20 тисяч бути вбиті. Половина цих втрат, як сповістив Кірбі, – найманці ПВК "Вагнера".

Втрати України у війні - що відомо

Українська військово-політичне керівництво оголошувало, що точну кількість втрат України у війні, розв’язаній Росією, буде озвучено тільки після припинення бойових дій.

Однак час від часу з’являються узагальнені дані про українські втрати. Зокрема, в грудні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна втратила вбитими близько 13 тисяч солдатів (станом на кінець листопада).

В нещодавньому витоці даних з Пентагону повідомлялося, що американська розвідка оцінює безповоротні втрати ЗСУ в 16-17,5 тисяч осіб.

Міністр оборони України Олексій Резніков в квітня заявив, що українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині, який забрав понад 50 тисяч життів.

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