Міністр зробив неоднозначне порівняння, яке потенційно може спричинити скандал.

Українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині. Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській газеті La Razon.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині (згідно з останніми даними, це понад 50 тисяч осіб – УНІАН)", – сказав він.

Резніков підкреслив, що головне завдання для українського військового командування – зберегти життя солдатів, тоді як Росія використовує своїх як гарматне м'ясо.

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"Це тактика м'ясорубки. Їм все одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу - членів "Групи Вагнера", найманців і колишніх злочинців. Це варварство", - заявив міністр.

Втрати України у війні - що відомо

Раніше військово-політичне керівництво України публічно озвучило позицію - точна кількість втрат буде розкрита тільки після війни. Проте, узагальнені дані час від часу озвучувалися.

Так, у грудні радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна втратила вбитими близько 13 тисяч солдатів з 24 лютого по кінець листопада. При цьому більшість поранених вдається врятувати і повернути в стрій.

Через недавній витік документів з Пентагону стало відомо, що американська розвідка оцінює безповоротні втрати ЗСУ в 16-17,5 тисяч осіб. Примітно, що росіяни відразу ж відфотошопили цей документ, привласнивши Росії українські втрати, а Україні намалювавши аж 71 тисячу вбитих.

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