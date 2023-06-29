Вороги обороняються на Бахмутському напрямку, за добу було чимало боїв.

На Бахмутський напрямок з Лиманського РФ перекинула для підкріплення своїх окупаційних сил повітряно-десантний полк, крім того, щоб зупинити просування українських воїнів, супротивники додатково виділяють розрахунки протитанкових ракетних комплексів.

Упродовж минулої доби, 28 червня, на Бахмутському напрямку супротивник оборонявся, відбулося 18 бойових зіткнень, розповів спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "Суспільне. Спротив".

За словами речника, ворог зазнав дуже серйозних втрат - ліквідовані 103 окупанти, 252 - отримали поранення, а ще 10 - взято у полон.

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За добу також ліквідовано таку ворожу техніку:

бойову розвідмашину;

станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ";

станцію РЕБ "Леєр-2";

чотири гармати "Д-30";

два танки;

два зенітно-ракетних комплекси "Стріла-10".

Крім того, Росія втратила три польові склади з боєприпасами, два безпілотники-камікадзе "Ланцет" і дрон "Орлан-10".

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На Бахмутському напрямку вже тривалий час йдуть бої. Українські воїни змогли перейти у контрнаступ та звільнити від окупантів чимало нашої землі. Зокрема, 25 червня Сергій Череватий повідомив, що упродовж доби наші захисники пройшли на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1 кілометра.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ додав, що були ліквідовані 186 загарбників, а 224 - отримали поранення. Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні на 29 червня становлять приблизно 227 780 супротивників.

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