Окупанти продовжують підтягувати до Бахмута повітряно-десантні підрозділи.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України продовжили просуватися на бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"На бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тиснуть ворога. За добу було пройдено на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів, знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон", - сказав він.

Також, за його словами, за добу в районі Бахмуту знищено ворожий танк, БМП, дві самохідні артилерійські установки, 2 РСЗО "Град", 3 протитанкових комплекси, 3 гармати МСТА-б, ЗРК "Стріла-10", шість складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцети" і один БпЛА "Орлан-10".

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Також він додав, що російські окупанти продовжують підтягувати до Бахмута повітряно-десантні підрозділи, що є маркером того, що ворог хоче утримати місто.

За словами Череватого, вчорашній заколот "вагнерівців" не вплинув на фронт, навпаки, саме поразки під Бахмутом і були однією з причин для спроби військового перевороту в РФ.

"Ситуація на фронті вплинула на ситуацію з "вагнерівцями", тому що саме військова поразка на фронті спричинила те, що "Вагнер" ганебно тікав, зберігаючи залишки військово-політичного впливу Пригожина. Саме те, що вони зазнавали поразок та починали між собою сваритися, спричинило подальший розкол в їхніх рядах", - сказав він.

Війна в Україні - головне станом на вечір 25 червня

Сьогодні, 25 червня, російські окупанти наступали на трьох напрямках, від початку доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, загарбники і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Зокрема на Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Роздолівки, на Бахмутському - в районах Григорівки та Міньківки Донецької області.

Ще вчора заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що східне угруповання військ ЗСУ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. Йшлося про напрямки Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки.

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