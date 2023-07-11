Супротивник також втратив кілька танків, зазначили в українській спецслужбі.

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки знищили три прикордонні комплекси відеоспостереження російських загарбників модифікацій "Муром" і "Ківер" (їх називають "очі мордору").

Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram. "Лише за минулий тиждень спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе "відключили" росіянам три комплекси відеоспостереження модифікацій "Муром" і "Ківер", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначають, що окупанти використовували їх, щоб цілодобово стежити за українською територією, переміщенням наших військових і коригувати свою артилерію.

У повідомленні зазначається, що також було знищено два ворожі танки. В СБУ додали, що і для снайперів була робота - влучними пострілами вони знищили декілька російських окупантів.

Втрати ворога в Україні - що треба знати зараз

Як відомо, 25 червня військовослужбовці 103 окремої бригади Сил територіальної оборони повідомили про знищення автоматичного комплексу відеоспостереження типу "Муром-М". Крім того, у травні наші воїни у Херсонській області ліквідували два комплекси "Муром-М".

Цей пристрій призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані, оснащений тепловізором та камерою з опцією зуму. Його можливості включають виявлення людини на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою тепловізора. Здатен зафіксувати техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню.

Ураження комплексу "Муром-М" суттєво зменшує можливість противника візуально контролювати дії наших підрозділів.

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