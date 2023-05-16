Військові влучили у важливу російську техніку дронами.

На Херсонщині українські захисники минулої доби знищили шістьох окупантів, три безпілотники, танк та два комплекси відеоспостереження "Муром-М".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що українська авіація завдала удару по розташуванню російських підрозділів у Скадовському районі.

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Внаслідок ефективної контрбатарейної боротьби загальні втрати противника за добу складають: шість окупантів, два безпілотники "Supercam" та ще один "Mavic-3", танк Т-62/72, крупнокаліберна гармата, дев’ять одиниць інженерної та авто-бронетехніки, черговий польовий пункт боєпостачання.

Крім того, військові знищили два комплекси відеоспостереження "Муром-М" окупантів, які автономно "виглядають" живу силу і техніку. Ці потужні установки оснащені оптичними камерами та тепловізорами.

У командуванні не уточнюють, як саме було знищено ці комплекси.

В той же час 3-я окрема танкова Залізна бригада (формування танкових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ) показала, як реактивники знищують "Муром" дроном-камікадзе.

"Аеророзвідка гаубичного артдивізіону (комдив "Росомаха") та реактивного артдивізіону (комдив "Стугна") виявила ворожий комплекс "Муром-М". Наші реактивники знищили його дроном-камікадзе типу FPV", - повідомили військові.

Що відомо про комплекс "Муром-М"

На початку травня на Херсонщині українські захисники знищили дороговартісний комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження росіян "Муром-М".

Його оптичне обладнання дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

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