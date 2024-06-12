Диверсію в Росії скоєно в місті Клин на території військової частини, поділилися в "Атеш".

У місті Клин Московської області агент партизанського руху "Атеш" здійснив диверсію, було знищено "Ливень" - це станція супутникового зв'язку.

Інформацію про диверсію "Атеш" розмістив на своєму каналі в Telegram. За відомостями партизанів, станція знаходилася в місці дислокації 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (військова частина 62845). Партизани наголосили, що "Ливень" забезпечували зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління окупаційних збройних формувань.

"...Внаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і як наслідок послаблено систему ППО всієї Московської області", - наголошується у повідомленні.

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В "Атеш" уже не раз повідомляли про успішні операції своїх агентів проти окупаційних сил РФ. Зокрема, наприкінці травня з'явилася інформація, що партизани в Росії влаштували диверсію на важливому логістичному вузлі - у місті Ярославль.

За відомостями партизанського руху, його агенту вдалося знищити релейну шафу на залізниці, і це призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції - "Полянки".

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