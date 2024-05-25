Його використовували росіяни для перекидання продукції з військових заводів РФ.

Партизанський рух АТЕШ влаштував диверсію на залізниці в російському Ярославлі.

Як повідомляють у тг-каналі АТЕШ, Ярославль - це важливий логістичний вузол, який використовувався росіянами для перекидання продукції з військових заводів РФ.

"Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки", - розповіли партизани.

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Зазначається, що завдяки цій успішній диверсії було ускладнено транспортування продукції військового призначення Ярославського радіозаводу, Рибінського заводу Сатурн, конструкторського бюро Луч та інших.

"До лав нашого руху приєднуються все більше росіян. Вони активно борються проти нинішнього рашистського порядку в їхній країні. Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму", - додає АТЕШ.

Окупанти тікають із Джанкоя в Криму

Як повідомляли в АТЕШ, армія РФ почала евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкоя (північ окупованого Криму), а також активно відновлює летовища в глибині півострова.

Водночас партизани впевнені, що, незважаючи на всі зусилля, окупанти не зможуть незабаром побудувати для своїх літаків відповідні закриті укриття. Причина - у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значному часі, який потрібен для зведення таких об'єктів.

Зазначається, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України.

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