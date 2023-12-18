Росія за добу зазнала серйозних втрат / фото 22 окрема механізована бригада

Втрати Росії в Україні підскочили за добу й перетнули нову "червону лінію" - тепер становлять понад 347 тисяч осіб.

Упродовж доби ліквідовані 1 090 супротивників, і загальні втрати російський окупаційних війск сягнули позначки приблизно 347 160 вояків, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

За його даними, також ліквідовано 44 ворожих танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони та 12 дронів оперативно-тактичного рівня.

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Крім того, "мінусовано" чотири одиниці спецтехніки окупантів та 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

РФ за добу в Україні зазнала серйозних втрат / інфографіка УНІАН

Варто зазначити, що втрати ворога на 17 грудня 2023 року становили приблизно 346 070 супротивників.

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Вранці 18 грудня Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення щодо ситуації на фронті, у якому йшлося, що російські загарбники намагалися атакувати наших воїнів на низці напрямків, у тому числі на Авдіївському, Мар’їнському й Лиманському. У Генштабі зазначили, що упродовж доби загалом між нашими захисниками та росіянами відбулося 64 бойових зіткнення.

Російські окупанти на українській землі зазнають колосальних втрат у живій силі та техніці. В Міноборони України повідомили, що за минулий тиждень було ліквідовано понад 7 тисяч ворогів, та, зокрема, майже 700 одиниць військової техніки РФ.

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