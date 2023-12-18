Протвник наступав на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби, 17 листопада, на фронті відбулося 64 бойових зіткнення між українськими військами та російськими окупантами.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку вони відбили 5 атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області", - повідомляє Генштаб.

На Мар’їнському напрямку наші захисники стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки. На Запорізькому напрямку вони також відбили 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Як додається, на Мелітопольському напрямку українські війська продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Тоді як на Херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Протягом тижня російські окупанти втратили на війні проти України понад 7 тисяч своїх військовослужбовців та майже 700 одиниць військової техніки.

Загальні втрати російської окупаційної армії склали вже 346 тис. 70 осіб.

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