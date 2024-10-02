Російські загарбники, зокрема, втратили ще чотири танки.

Втрати РФ під час війни в Україні зросли - ще понад тисяча супротивників "втратили боєздатність".

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 655 тис. 560 (+1 тис. 130 за добу) осіб.

За відомостями Генштабу, серед втрат у ворожій техніці, зокрема, 8 тис. 887 (+4) одиниць танків, 17 тис. 579 (+32) бойових броньованих машин, 18 тис. 869 (+14) артилерійських систем та 1 тис. 204 реактивні системи залпового вогню:

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У цьому переліку 963 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 тис. 348 (+26) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 613 крилатих ракет.

Також йдеться про 28 кораблів/катерів, підводний човен, 25 тис. 692 (+71) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн; 3 тис. 318 (+4) одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Раніше видання Forbes зазначило, що у місті Вовчанськ Харківської області воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ наприкінці вересня знищили 100 російських загарбників.

Крім того, доброволець 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов (позивний "Осман") повідомив, що поранення дістали 25 окупантів. За його даними, знищено також було, зокрема, бойову машину піхоти.

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