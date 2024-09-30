Минулої доби було уражено 27 артилерійських систем та 5 танків.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 250 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 653 тис 060 осіб, у тому числі 1 250 за минулу добу,

танків - 8 874 (+5) одиниці,

бойових броньованих машин - 17 503 (+27),

артилерійських систем - 18 822 (+27),

реактивних систем залпового вогню - 1 204,

засоби ППО - 963 (+1),

літаків - 369,

гелікоптерів - 328,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 16 224 (+38),

крилаті ракети - 2 610,

кораблі/катери - 28,

підводні човни - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн - 25 548 (+53),

спеціальна техніка - 3 313 (+16).

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 30 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника.

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Зокрема, цієї ночі окупанти запускали:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" із окупованого Криму;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу "Shahed" із районів російських міст Курська, Єйська, Орла.

При цьому, відбивали російський повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що росіяни досягли просування на важливих ділянках фронту. Війна може наблизитися до великих міст.

Зокрема, він відзначив, що загарбники вже до Покровська наблизились, а далі розташовані інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей. За його словами, динаміка війни зараз дуже висока, а ворог лише нарощує темпи. Натомість українські підрозділи виснажуються - без ротацій та нормальної заміни.

Також повідомлялось, що російські дрони понад 5 годин атакували Київ. Зокрема армія РФ використала ударні безпілотники типу Shahed. Внаслідок дронового удару в столиці України руйнувань та постраждалих немає.

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