В Україні втрати Росії за добу відчутно зросли - супротивник втратив багато живої сили й техніки.
Ліквідовано ще 750 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять 433 840 загарбників, поділився Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. У Генштабі додали, що РФ втратила ще 16 бойових броньованих машин, чотири танки, 26 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.
Крім того, "мінусовано" 10 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня, три одиниці спеціальної техніки та 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 21 березня 2024 року становили приблизно 433 090 окупантів.