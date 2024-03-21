Супротивники втратили, зокрема, ще 16 бойових броньованих машин.

В Україні втрати Росії за добу відчутно зросли - супротивник втратив багато живої сили й техніки.

Ліквідовано ще 750 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять 433 840 загарбників, поділився Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. У Генштабі додали, що РФ втратила ще 16 бойових броньованих машин, чотири танки, 26 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.

Крім того, "мінусовано" 10 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня, три одиниці спеціальної техніки та 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 21 березня 2024 року становили приблизно 433 090 окупантів.