Сили оборони знищили 44 артсистеми та 9 танків за добу, - Генштаб

Збройні сили України впродовж минулої доби, 20 липня, знешкодили 1100 російських солдат на полі бою.
Як повідомляє Генштаб, втрати Росії у війні у живій силі досягли вже 566 710 осіб. Техніки та озброєнь ворог також недорахується - Сили оборони знищили:
- танків ‒ 8266 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46);
- артилерійських систем – 15586 (+44);
- РСЗВ – 1121 (+0);
- засоби ППО ‒ 896 (+1);
- літаків – 362 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52);
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68);
- спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).
Війна в Україні - останні новини
Як повідомили аналітики DeepState, російські окупаційні війська захопили село Прогрес Донецької області. Бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і "фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були".
Також їхні експерти зазначали, що росіяни просунулися у Красногорівці, біля Лозуватського, Новоолександрівки та Андріївки Донецької області, а також у Піщаному на Харківщині.