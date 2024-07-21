ЗСУ знищують російську техніку на фронті / фото 95 окрема десантно-штурмова бригада

Збройні сили України впродовж минулої доби, 20 липня, знешкодили 1100 російських солдат на полі бою.

Як повідомляє Генштаб, втрати Росії у війні у живій силі досягли вже 566 710 осіб. Техніки та озброєнь ворог також недорахується - Сили оборони знищили:

  • танків  ‒ 8266 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46);
  • артилерійських систем  – 15586 (+44);
  • РСЗВ – 1121 (+0);
  • засоби ППО ‒ 896 (+1);
  • літаків – 362 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52);
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0);
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0);
  • підводні човни  - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68);
  • спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).
Сили оборони знищили 44 артсистеми та 9 танків за добу, - Генштаб

Війна в Україні - останні новини

Як повідомили аналітики DeepState, російські окупаційні війська захопили село Прогрес Донецької області. Бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і "фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були".

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Також їхні експерти зазначали, що росіяни просунулися у Красногорівці, біля Лозуватського, Новоолександрівки та Андріївки Донецької області, а також у Піщаному на Харківщині. 

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