Сили оборони знищили 44 артсистеми та 9 танків за добу, - Генштаб

Втрати Росії у живій силі перевищили 566 тисяч солдат.

Збройні сили України впродовж минулої доби, 20 липня, знешкодили 1100 російських солдат на полі бою.

Як повідомляє Генштаб, втрати Росії у війні у живій силі досягли вже 566 710 осіб. Техніки та озброєнь ворог також недорахується - Сили оборони знищили:

танків ‒ 8266 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46);

артилерійських систем – 15586 (+44);

РСЗВ – 1121 (+0);

засоби ППО ‒ 896 (+1);

літаків – 362 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52);

крилаті ракети ‒ 2401 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68);

спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомили аналітики DeepState, російські окупаційні війська захопили село Прогрес Донецької області. Бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і "фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були".

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Також їхні експерти зазначали, що росіяни просунулися у Красногорівці, біля Лозуватського, Новоолександрівки та Андріївки Донецької області, а також у Піщаному на Харківщині.

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