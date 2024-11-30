Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває, зазначили у ГУР МОУ.

Українські розвідники вразили три російські радіолокаційні комплекси в окупованому Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй Telegram-сторінці. У ГУР МО додали, що РФ зазнала втрат у Криму наприкінці цього тижня.

"29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що було уражено таку ворожу техніку:

РЛС "Каста-2Е2" та два РЛС "Подльот".

В ГУР наголосили, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває. Там також нагадали, що 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс "Подльот", вартістю 5 мільйонів доларів.

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29 листопада стало відомо, що Головне управління розвідки здійснило успішну диверсійну операцію в тилу ворога у Курській області.

Також повідомлялося, що воїнами підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР, було виявлено та завдано удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк". Вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

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