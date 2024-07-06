Держава-агресор втратила ще, зокрема, 66 артилерійських систем.

Загальні втрати Росії в Україні на 6 липня 2024 року зросли до позначки 549840 загарбників після того, як за минулу добу було ліквідовано 1260 окупантів.

Супротивники також втратили ще 18 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 11 танків та 58 дронів оперативно-тактичного рівня, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у своєму каналі в Telegram.

За їхніми відомостями, "мінусовано" також 6 одиниць ворожої спецтехніки, 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 9 крилатих ракет.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися на низці напрямків в Україні, у тому числі на Покровському і Харківському, та зазнають серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 5 липня 2024 року становили приблизно 548 тис. 580 супротивників.

На думку колишнього заступника очільника Служби безпеки України, генерал-майора запасу Віктора Ягуна, у РФ достатньо ресурсів та резервів для підтримки наступальних операцій до кінця наступного року. Експерт підкреслив, що для проведення наступів необхідні засоби та ресурси.

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