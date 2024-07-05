Сили оборони України за добу знешкодили понад 1,1 тис. російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 548 тис. 580 чоловік, у тому числі 1 110 за минулу добу,
- танків ‒ 8142 (+10) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 15 тис 611 (+11),
- артилерійських систем – 14831 (+54),
- реактивних систем залпового вогню – 1115,
- засобів ППО ‒ 878,
- літаків – 360,
- гелікоптерів – 326,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2342,
- кораблі /катери ‒ 28,
- підводні човни - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54),
- спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).
Війна в Україні: новини
Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни Путін відмовився від участі Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість йому потрібна фактична капітуляція України. Путін упевнений у своїй оцінці того, що Росія може домогтися перемоги.
4 липня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg розповів про ризики встановлення режиму припинення вогню на поточній лінії фронту, який пропонує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.