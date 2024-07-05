Також розбито 54 артилерійські системи та 10 танків.

Сили оборони України за добу знешкодили понад 1,1 тис. російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2024 року орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 548 тис. 580 чоловік, у тому числі 1 110 за минулу добу,

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- танків ‒ 8142 (+10) одиниці,

- бойових броньованих машин ‒ 15 тис 611 (+11),

- артилерійських систем – 14831 (+54),

- реактивних систем залпового вогню – 1115,

- засобів ППО ‒ 878,

- літаків – 360,

- гелікоптерів – 326,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),

- крилаті ракети ‒ 2342,

- кораблі /катери ‒ 28,

- підводні човни - 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54),

- спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).

Війна в Україні: новини

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни Путін відмовився від участі Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість йому потрібна фактична капітуляція України. Путін упевнений у своїй оцінці того, що Росія може домогтися перемоги.

4 липня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg розповів про ризики встановлення режиму припинення вогню на поточній лінії фронту, який пропонує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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