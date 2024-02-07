Ліквідовано, зокрема, ще десятки одиниць різної техніки супротивника.

Втрати Росії в Україні на сьогодні зросли ще на понад 800 осіб і вже перетнули нову психологічну позначку - становлять понад 391 тисячу окупантів.

Упродовж минулої доби ліквідовано 890 загарбників, і загальні втрати супротивника становлять тепер 391 470 окупантів, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України. За їхніми відомостями, також знищено ще 22 ворожі бойові броньовані машини й сім танків.

Крім того, ліквідовано 20 артилерійських систем супротивника, одну реактивну систему залпового вогню, одну крилату ракету, чотири дрони оперативно-тактичного рівня, 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одну одиницю спецтехніки.

Відео дня

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ - що сьогодні треба знати

Увечері 6 лютого стало відомо, що за добу між українськими воїнами та росіянами на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Зокрема, гаряче було на Авдіївському, Бахмутському й Лиманському напрямках.

Захисники України дають гідну відсіч супротивникам, і вони зазнають дуже великих втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати ворога на 6 лютого 2024 року становили приблизно 390 580 супротивників.