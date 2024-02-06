Зокрема, противник атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували позиції українських військ відразу на декількох напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Протягом доби відбулось 81 бойове зіткнення. Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Водночас на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак біля Білогорівки Луганської області, Тернів, північніше Григорівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, Силами оборони відбито 8 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

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"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів намагалися покращити тактичне положення. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в Генштабі, на Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Новоберислав, Берислав Херсонської області", – мовиться у зведенні.

Війна в Україні: це варто знати

Протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті між ЗСУ та окупантами відбулося 126 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Авдіївка наразі залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій. Окупанти інтенсивно обстрілюють логістичні шляхи навколо міста, аби не дати українським захисникам підвозити боєприпаси, провізію і проводити ротацію.

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