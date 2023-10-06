Також за добу ворог втратив 20 танків та 30 бойових броньованих машин.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати російських окупантів. Як йдеться у зведенні, втрати ворога серед особового складу орієнтовно склали близько 281 090. 620 російських окупантів було ліквідовано за останню добу.

Також за добу ворог втрати 20 танків (4777 з початку повномасштабного вторгнення), 30 бойових броньованих машин (9082 загалом), 23 артилерійських системи (6666 загалом), 2 РСЗВ (806 загалом), 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня (загалом 5158), 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (9015 загалом) і 3 одиниці спеціальної техніки.

Крім цього, з 24 лютого 2022 року ворог втрати 540 засобів ППО, 316 літаків, 315 гелікоптерів, 1530 крилатих ракет, 20 катерів та кораблі, 1 підводний човен.

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Втрати РФ на фронті - останні новини

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 5 жовтня, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, три артилерійських засоби та станцію РЕБ ворога.

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