Українські воїни також уразили ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Втрати росіян на фронті знову зросли - авіація Збройних сил України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння супротивників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

"Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, три артилерійських засоби та станцію РЕБ (радіоелектронної боротьби - Ред.) противника", - йдеться у повідомленні.

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Також в Генштабі поінформували, що протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як повідомляв УНІАН, упродовж доби на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку відбито атаки ворога в районі населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Роботиного.

Варто зазначити, що на нашій землі вже знищено багато окупантів. Загальні втрати ворога на 5 жовтня 2023 року становлять приблизно 280 470 осіб.

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