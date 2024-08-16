Українські війська вразили, зокрема і майже 60 артсистем загарбників.

До переліку втрат ворога увійшли ще понад 1 тис. 300 російських окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 596 тис. 950 (+1330 за добу) осіб.

Серед втрат ворога у техніці - 8 тис. 496 (+12) одиниць танків, 16 тис. 461 (+35) бойова броньована машина, 16 тис. 927 (+59) артилерійських систем та 1 тис. 159 (+5) реактивних систем залпового вогню.

Також у цьому переліку 922 засоби протиповітряної оборони, 367 літаків, 328 гелікоптерів, 13 тис. 659 (+61) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 429 (+1) крилатих ракет.

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Крім того, йдеться про 28 кораблів/катерів, підводний човен, 22 тис. 848 (+73) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 829 (+16) одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Ситуація на фронті

Генеральний штаб також зазначив, що протягом минулої доби було зафіксовано 144 бойові зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках.

Зазначається, що на Харківському напрямку точилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська, а на Куп’янському відбулося 16 боєзіткнень. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. На Сіверському напрямку також відбулося 10 бойових зіткнень.

"На Краматорському напрямку точилися чотири бої у районах Часового Яру. Противник успіху не мав. На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка", - йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

"На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки", - повідомили у Генштабі.

Крім того, на Времівському напрямку ворог п’ять разів наступав, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки, а на Оріхівському російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

"На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, 10 разів атакуючи оборонні рубежі українців", - йдеться у зведенні.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив понад 4 тис. 600 обстрілів, з них 109 - із РСЗВ.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали напередодні три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також уразили дві артсистеми та два склади пально-мастильних матеріалів.

Крім того, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі зазначив, що у ніч на 16 серпня російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними безпілотниками типу "Shahed" та двома безпілотниками невстановленого типу з Курської області.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", - повідомив він.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські війська продовжують високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи цим, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на успішне вторгнення України в Курській області.

Аналітики зауважують, що російські війська продовжують здійснювати тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська. Також, за даними ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.

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