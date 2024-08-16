Росія вкрай неохоче виводить бойові підрозділи з Донецької області для відбиття атак ЗСУ на Курщині.

Російські війська продовжують високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи цим, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на успішне вторгнення України в Курській області.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують здійснювати тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська. Також, за даними ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку та Желанне.

Представник української Таврійської групи військ капітан Дмитро Лиховий заявив 15 серпня, що також не відбулося істотних змін в угрупованні російських військ на півдні України і що російські війська не скорочують свої наступальні операції в цьому районі.

Відео дня

"Росія почала перекидати певні елементи з України, щоб відреагувати на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів, що передислоковуються, і те, звідки вони передислоковуються, є вагомим показником того, що російське військове командування, як і раніше, віддає пріоритет наступальним операціям на сході України", - зазначають аналітики.

Так, видання CNN писало, що російське військове командування не перекидає більші та краще підготовлені елементи з території України до Курської області, водночас одне джерело заявило, що відсутність суттєвої передислокації російських військ може бути пов'язана з тим, що російське військове командування лише починає цей процес або з тим, що для проведення передислокації недостатньо сил.

"ISW не спостерігав повідомлень у відкритих джерелах про те, що російське військове командування передислокує цілі бригади з України до Курської області, але спостерігав повідомлення про передислокацію в цей район частин російських полків", - йдеться в аналізі.

За даними ISW, російське військове командування виводить окремі елементи російських нерегулярних формувань із Донецької області для відбиття українського вторгнення до Курської області, але, найімовірніше, вкрай неохоче виводитиме досвідчені військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, із пріоритетних секторів у Донецькій області через побоювання уповільнення темпів російських операцій у цих районах.

Операція в Курській області - новини

ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, і, за даними аналітиків DeepState, взяли під контроль село Внєзапноє. Водночас у DeepState зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного і в Красногорівці Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області РФ під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів. На цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

Вас також можуть зацікавити новини: