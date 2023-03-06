Екіпаж був шикарний, зазначив один з бійців бригади "Холодний Яр".

В Україні загинув цілий танковий екіпаж 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ Збройних сил України.

Загинули скромні, веселі та щирі хлопці, написала прес-офіцер бригади Ірина Рибакова у Facebook. "…Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті", - йдеться у повідомленні.

Боєць 93-тьої бригади Володимир Дяченко у коментарях під постом Рибакової поділився відомостями про роботу цього екіпажу та подякував загиблим виконану роботу.

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"Екіпаж був шикарний. Скільки разів вони реально допомагали нам. Завжди прикривали піхоту. Подяка величезна!!! Земля вам, хлопці, пухом! Слава Україні", - написав воїн.

За даними фонду "Повернись живим", під час битви за місто Бахмут Донецької області загинули Андрій Мельник (водій-механік), Віталій Кобець (командир екіпажу, позивний "Тяпа") та Сергій Леонтьєв (навідник).

Варто зазначити, що Кобець брав участь у боях в Ізюмському районі Харківської області. Воїн розповідав виданню "Новинарня", що під час бою підбив ворожий танк, а супротивнику вдалося пошкодити його машину. Після цього боєць лікувався, а потім повернувся на фронт й отримав у підпорядкування два трофейні танки.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

За Бахмут вже не один місяць тривають запеклі бої, місто стало справжньою фортецею українських воїнів. Супротивники на Бахмутському напрямку зазнають величезних втрат.

На початку березня секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що у боях за Бахмут російські окупаційні війська втрачають у сім разів більше живої сили, аніж наші війська.

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